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Mundo Deportivo: Рауль и Хаби Алонсо возглавят молодежные команды «Реала»
План Флорентино Переса в действии.
Бывшие звезды «Реала» Рауль и Хаби Алонсо получили тренерские лицензии категорий А и B, позволяющие работать с молодежью.
В ближайшее время они приступят к работе с юношескими составами мадридского клуба. Рауль возглавит «Кадете Б», а Хаби примет «Инфантиль А», передает Mundo Deportivo.
Ранее AS сообщал, что в «Реале» ждут от Рауля повторения тренерского пути Зинедина Зидана. Француз тренировал «Кастилью» перед тем, как принять основной состав.
- Рауль – экс-капитан, второй лучший бомбардир в истории «Реала» после Криштиану Роналду.
- Рауль завершил карьеру в 2015 году, Алонсо – в 2017-м.
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