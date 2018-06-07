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Mundo Deportivo: Рауль и Хаби Алонсо возглавят молодежные команды «Реала»

Mundo Deportivo: Рауль и Хаби Алонсо возглавят молодежные команды «Реала»
Eurosport

19 ч. назад

План Флорентино Переса в действии.

Бывшие звезды «Реала» Рауль и Хаби Алонсо получили тренерские лицензии категорий А и B, позволяющие работать с молодежью.

В ближайшее время они приступят к работе с юношескими составами мадридского клуба. Рауль возглавит «Кадете Б», а Хаби примет «Инфантиль А», передает Mundo Deportivo.

Ранее AS сообщал, что в «Реале» ждут от Рауля повторения тренерского пути Зинедина Зидана. Француз тренировал «Кастилью» перед тем, как принять основной состав.

  • Рауль – экс-капитан, второй лучший бомбардир в истории «Реала» после Криштиану Роналду.
  • Рауль завершил карьеру в 2015 году, Алонсо – в 2017-м.

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