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Эрик Абидаль с июля станет техническим секретарем «Барселоны»

Абидаль с июля станет техническим секретарем «Барселоны»
Eurosport

15 ч. назад

Француз снова работает во благо Каталонии.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль назначен на должность технического секретаря «сине-гранатовых».

Презентация и заступление 38-летнего Абидаля на новую роль намечены на 18 июля, передает официальный сайт «Барселоны». Француз сменит Роберта Фернандеса, чей контракт истекает 30 июня.

  • Абидаль выступал за «Барселону» с 2007 по 2013 год, выиграл 15 трофеев, включая 2 Лиги чемпионов и 4 чемпионата Испании.
  • В 2012 году Абидаль перенес операцию по трансплантации печени. После ухода из «Барселоны» он обвинил клуб в том, что ему не платили в период лечения.
  • После отъезда из Каталонии Эрик выступал за «Монако» и «Олимпиакос», а в декабре 2014 года завершил карьеру.

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