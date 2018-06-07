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Эрик Абидаль с июля станет техническим секретарем «Барселоны»
Француз снова работает во благо Каталонии.
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль назначен на должность технического секретаря «сине-гранатовых».
Презентация и заступление 38-летнего Абидаля на новую роль намечены на 18 июля, передает официальный сайт «Барселоны». Француз сменит Роберта Фернандеса, чей контракт истекает 30 июня.
- Абидаль выступал за «Барселону» с 2007 по 2013 год, выиграл 15 трофеев, включая 2 Лиги чемпионов и 4 чемпионата Испании.
- В 2012 году Абидаль перенес операцию по трансплантации печени. После ухода из «Барселоны» он обвинил клуб в том, что ему не платили в период лечения.
- После отъезда из Каталонии Эрик выступал за «Монако» и «Олимпиакос», а в декабре 2014 года завершил карьеру.
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