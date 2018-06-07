Марсело: «Криштиану Роналду не владелец «Реала» – двери для Неймара открыты»

Защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело отмел предположения, что наличие в клубе Криштиану Роналду исключает возможность перехода Неймара.

«Криштиану не владелец «Реала». Почему из-за присутствия Криштиану Неймар не может перейти в Мадрид? Для него двери всегда открыты.

В Мадриде всегда хотят лучших футболистов. Однажды Неймар окажется в «Реале», – сказал Марсело.

По мнению испанских медиа, Неймар мечтает о переходе из «ПСЖ» в «Реал».

Летом 2017 года Неймар перешел в парижский клуб из «Барселоны» за 222 млн евро. Теперь сумма трансфера может вырасти до 250 млн евро.

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