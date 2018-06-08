Оргазм от дриблинга, звонок Пепа и ложная девятка. Лионель Месси прошел все стадии эволюции

Слаломный вингер

Период: 2004–2009

Тренеры: Франк Райкард, Хосеп Гвардиола

Месси всю карьеру сравнивали с великим Марадоной, но в похожей с легендой манере Лео действовал только в первые годы в «Барсе». Типичным алгоритмом аргентинца в этот отрезок было подхватить мяч на правом фланге, набрать скорость, обыграть по пути полкоманды и по диагонали ворваться в штрафную. Эффект слалома прием приобрел благодаря движению Лео из стороны в сторону: очень важный нюанс, учитывая, что на тинейджера выдвигались сразу несколько человек.

Успех дриблинга состоял из трех составляющих – скорость, принятие решений, техника. Мышление Месси не отставало от невероятного контроля мяча: Людовик Жюли вспоминал, что Лео унижал партнеров по «Барсе» уже в 19-20 лет.

«Защитники били его по ногам, но он никогда и ничего не говорил им в ответ. Просто вставал и продолжал играть. Это было сногсшибательно: он обыгрывал четырех человек и сам же закатывал мяч в ворота. Даже наши игроки нервничали, когда он проворачивал это на тренировках. Он был словно с другой планеты», – расшифровал француз.

Еще более невероятна стабильность, с которой Лео проделывал трюк. Йохан Кройф говорил, что в футболе важно поймать правильный момент – иначе ты расстанешься с мячом слишком рано или, наоборот, слишком поздно. Месси убирал соперника ровно тогда, когда рядом с ним появлялся коридор для прохода: противник либо открывал его сам, либо попадался на противоходе.

Короткие ноги Лео лишь помогали ему в этом: Лео легко менял направление, пока высокорослые защитники и не слишком проворные опорники перекладывали вес тела. По мнению Дэниэла Стори из Football365, только Гарринча мог претендовать на звание более классного дриблера в истории игры.

Ложная девятка

Период: 2009–2014

Тренеры: Хосеп Гвардиола, Тито Виланова, Херардо Мартино

«Когда Лео только начинал, он почти всегда исполнял вингера, который пользуется скоростью и техникой. Со временем он чаще подстраивался под команду и, чтобы помочь партнерам, смещался в центр», – так начало нового этапа в карьере Месси зафиксировал бывший игрок «Барсы» Мигель Анхель Надаль.

Версия Надаля немного расходится с показаниями Златана Ибрагимовича. По мнению шведа, Месси просто завидовал его результативности и просил Гвардиолу перевести его с правого фланга в центр. Писатель Гильем Балаге подтвердил версию Ибры: Месси чуть ли не поставил ультиматум перед тренером – либо он будет играть по центру, либо уйдет.

Если копнуть поглубже, то выяснится, что первый эксперимент с позицией Месси Пеп запустил еще до прихода Златана. Перед игрой с «Реалом» в мае 2009-го Гвардиола позвонил аргентинцу и попросил приехать на тренировочную базу «Барсы» – обсудить один момент. Пеп рассказал, что Лео начнет класико как обычно слева, но по его указке сместится в центр.

По задумке Гвардиолы, аргентинец должен был вскрыть зону, которую полузащитники «Мадрида» оставляли за своей спиной, выдергиваясь на Хави, Иньесту и Туре. Заодно Пеп подкинул дилемму для центральных защитников «Реала» – Каннаваро и Метцельдер не понимали, следовать им за Месси или оставаться на своих местах. В первом случае свободные зоны получали бы Это’О и Анри, во втором – уже Месси легко принимал мяч между линиями.

Победа 6:2 намекнула на успех идеи, все последующие трофеи «Барсы» лишь закрепили начатое. На уловку попался даже Фергюсон: поскольку Месси исполнял чуть ли не четвертого полузащитника и регулярно опускался за мячом, «Юнайтед» оказывался в численном меньшинстве в середине поля. Тот период Месси отработал командным игроком. Благодаря подсказкам Пепа и умному движению Лео либо оставался без опеки сам, либо оттягивал внимание соперника, но освобождал Иньесту или Хави от прессинга.

Вингер-распасовщик

Период: 2014–2016

Тренер: Луис Энрике

После покупки Суареса «Барса» долго расставляла приоритеты: уругваец выходил справа, Месси все так же исполнял ложную девятку, но без прежнего эффекта. Луис Энрике перевернул дебютный сезон, просто переставив звезд местами. В выигрыше остались все: Суарес вернулся на любимую позицию, «Барса» получила присутствие в штрафной, Лео избавился от персональной опеки, которую на него натравливали соперники с подачи Моуринью.

Центр поля «Барсы» перестал функционировать так же круто, как при Пепе, зато команда приобрела дополнительное оружие в виде контратак. Быстрая доставка мяча до Неймара, Суареса и Месси и отличное взаимопонимание троицы – одна из главных причин, почему Энрике выиграл требл в 2015 году.

Уход Хави, потеря позиционной структуры Пепа, а также спад Бускетса и Иньесты переложили на Месси часть обязанностей по розыгрышу мяча. Лео справился с заданием: аргентинец отходил назад, после чего делал закидушки на Суареса и Неймара. В первом случае аргентинец выводил партнера один на один с вратарем, во втором – один на один с защитником. Месси подключал лучшие скиллы напарников: Суарес хорошо открывается, Неймар здорово обводит.

Статистика подчеркивает эволюцию Лео. При Мартино аргентинец раздавал всего 44,4 паса за игру, при Энрике показатель подскочил до 61,4 передачи за матч. Лучшие результаты Месси по лонгболам – тоже в эпоху Луиса: от 2,7 в сезоне-2016/2017 до 3,5 в сезоне-2015/2016.

Оттянутый нападающий

Период: сезон-2017/2018

Тренер: Эрнесто Вальверде

По схеме 4-4-2 «Барса» провела 23 матча в Ла Лиге и еще шесть в Лиге чемпионов – она была основной у Вальверде весь сезон. Номинально Лео исполняет в ней одного из двух нападающих, но на деле все гораздо сложнее. Из-за того, что чисто атакующих игроков в команде осталось двое (Неймар ушел), Месси взял на себя функции разыгрывающего, созидателя и завершителя.

В прошлом сезоне Лео выбил рекордный показатель по ударам за последние пять лет – 5,5 штук за матч. На статистике сказалось исполнение штрафных (1,8 удара за матч, снова пиковый результат в карьере), зато Месси чаще, чем когда бы то ни было, бьет из пределов штрафной.

Убойная связка с Альбой подсветила многофункционал Месси: аргентинец либо забрасывает мяч на ход партнеру, либо сам доводит до удара передачи испанца, либо сам забрасывает и сам же бьет. Отсутствие скримеров в такой роли тоже не должно смущать: Марк-Андре тер Штеген говорит, что Месси по-особому вычисляет траекторию удара – он бьет мягко, но всегда умно.

Предыдущие стадии эволюции подготовили Лео к тому, что теперь вся игра «Барсы» строится вокруг него. Месси остался без Хави и Иньесты, потерял лучшего партнера в истории (больше всего результативных передач на Лео выполнил Дани Алвес), пережил худший сезон Бускетса (2016/2017), но ответил на испытания опытом.

В той или иной степени все тренерские эксперименты приумножали его скиллы – Лео развил их настолько, что откликнулся на главный вызов в карьере и справился со сменой поколений в «Барсе». Мудрым решением Вальверде было совместить Месси и Бускетса, последнего игрока из культовой полузащиты. Испанец подмечает открывания Лео и доводит до него мяч, Лео принимает его в опасной зоне между линиями и творит дальше.

Карта передач «Барселоны» с матче с «Алавесом». Бускетс регулярно доставлял мяча до Месси, как указывает стрелка

Сверхважность Месси для этой «Барсы» олицетворяют реплики Диего Симеоне. После поражения на «Камп Ноу» весной аргентинец рассказал, что играй Лео за другую команду, победу праздновал бы «Атлетико». Когда Месси чудесно вышел на замену с «Севильей», Симеоне был так же краток: «60 минут без него и «Барса» проигрывает 0:2, 30 минут с ним и «Барса» ведет 2:0».

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