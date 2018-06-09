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Catalunya Radio: спортивный директор «Барселоны» гарантировал Вальверде трансферы Гризманна и Ленгле
Ждем подтверждения.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и защитник «Севильи» Клеман Ленгле перейдут в «Барселону».
Спортивный директор «сине-гранатовых» Пеп Сегура на встрече с главным тренером Эрнесто Вальверде гарантировал переход футболистов, сообщает Catalunya Radio.
- Гризманн обещал определиться с клубом на новый сезон до ЧМ-2018.
- Стоимость Гризманна Transfermarkt оценивает в 100 миллионов евро, Ленгле – в 25 миллионов.
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