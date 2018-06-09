Globo: «Реал» интересуется тренером сборной Бразилии Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите может возглавить «Реал». Контракт специалиста заканчивается после ЧМ-2018. Бразильская федерация уже предложила новое четырехлетнее соглашение, но тренер хочет дождаться конца чемпионата мира и рассмотреть различные варианты.

Назначение Тите в мадридский клуб может поспособствовать трансферу Неймара из «ПСЖ», сообщает Globo.

Тите возглавляет сборную Бразилии с 2016 года. Приведет ли он ее к победе?

Предыдущий тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке через несколько дней после победы в третьей Лиге чемпионов подряд.

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