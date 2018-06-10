Cadena COPE: «Реал» предложил Криштиану Роналду 32,5 миллиона евро в год с учетом бонусов

«Реал» предпринял еще одну попытку удержать Криштиану Роналду. Мадридцы предложил лидеру 25 млн евро в год. С учетом бонусов за победу на разных турнирах и «Золотой мяч» зарплата Роналду может вырасти на 7,5 млн евро и составить 32,5 млн евро в год.

Роналду получит 2 млн евро за победу в Лиге чемпионов, 1,5 млн евро – в Ла Лиге, 1 млн евро – в Кубке Испании, 1 млн евро – за «Золотой мяч» или приз лучшему игроку мира по версии ФИФА, и по 500 тысяч евро – за приз лучшему бомбардиру и определенное количество матчей, передает Cadena COPE.

Сам Криштиану хочет оклад, равный Лионелю Месси, который получает в «Барселоне» 40 млн евро в год.

Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», лучший бомбардир в истории «Реала».

Контракт португальца рассчитан до 2021 года.

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