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Cadena COPE: «Реал» предложил Криштиану Роналду 32,5 миллиона евро в год с учетом бонусов

Cadena COPE: «Реал» предложил Роналду 32,5 миллиона евро в год с учетом бонусов
Eurosport

4 ч. назад

Все равно меньше, чем получает Лионель Месси.

«Реал» предпринял еще одну попытку удержать Криштиану Роналду. Мадридцы предложил лидеру 25 млн евро в год. С учетом бонусов за победу на разных турнирах и «Золотой мяч» зарплата Роналду может вырасти на 7,5 млн евро и составить 32,5 млн евро в год.

Роналду получит 2 млн евро за победу в Лиге чемпионов, 1,5 млн евро – в Ла Лиге, 1 млн евро – в Кубке Испании, 1 млн евро – за «Золотой мяч» или приз лучшему игроку мира по версии ФИФА, и по 500 тысяч евро – за приз лучшему бомбардиру и определенное количество матчей, передает Cadena COPE.

Сам Криштиану хочет оклад, равный Лионелю Месси, который получает в «Барселоне» 40 млн евро в год.

  • Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», лучший бомбардир в истории «Реала».
  • Контракт португальца рассчитан до 2021 года.

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