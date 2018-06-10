Eurosport
Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола: «Возвращение в «Барселону» невозможно. Этот этап моей жизни закончен»
В Каталонии наверняка расстроились.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не вернется в «Барселону» в качестве коуча.
«Возвращение в «Барселону» невозможно. Этот этап моей жизни закончен.
Почему я ушел? У меня больше не было сил, я устал от рутины. В конце концов, я вижу, что клуб пошел дальше, и не думаю, что это было неправильное решение», – цитирует Пепа AS.
- Гвардиола возглавлял «Барсу» с 2008 по 2012 год.
- За это время каталонцы выиграли 14 трофеев, в том числе 3 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.
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