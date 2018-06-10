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Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола: «Возвращение в «Барселону» невозможно. Этот этап моей жизни закончен»

Гвардиола: «Возвращение в «Барселону» невозможно. Этот этап моей жизни закончен»
Eurosport

59 мин. назад

В Каталонии наверняка расстроились.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не вернется в «Барселону» в качестве коуча.

«Возвращение в «Барселону» невозможно. Этот этап моей жизни закончен.

Почему я ушел? У меня больше не было сил, я устал от рутины. В конце концов, я вижу, что клуб пошел дальше, и не думаю, что это было неправильное решение», – цитирует Пепа AS.

  • Гвардиола возглавлял «Барсу» с 2008 по 2012 год.
  • За это время каталонцы выиграли 14 трофеев, в том числе 3 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.

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