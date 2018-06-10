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Лионель Месси о проблемах с налогами: «Это был заказ. Понимал, что все исходит из Мадрида»

Месси о проблемах с налогами: «Это был заказ. Понимал, что все исходит из Мадрида»
Eurosport

55 мин. назад

Аргентинец разжег.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о переживаниях во время расследования уклонения от уплаты налогов со стороны футболиста.

«Тот год получился для меня сложным. Проблемы с казначейством. Было непросто. Я не впадал в депрессию, но было трудно смотреть на то, как высказывались обо мне, моей семье, отце, близких. Особенно, это касается Мадрида. Я чувствовал, что меня атакуют. Мне повезло, меня поддерживали люди в Барселоне, в Каталонии, местные журналисты, это делало меня спокойнее.

Думаю, это был заказ. Атаковать меня, уязвить меня, чтобы воспользоваться моментом слабости, пока мы проходили через то, что творилось. Я прошел это, потому что понимал, что это исходит из Мадрида», – цитирует Месси Marca.

  • Лионель с 2007 по 2009 годы скрыл от налоговых органов порядка 4 миллионов евро, полученные от продажи прав на использование изображения Лео.
  • Месси получил 21 месяц тюрьмы условно, которые позднее заменили штрафом.

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