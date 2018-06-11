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Перес хочет, чтобы Рауль повторил тренерский путь Зидана. Легенду «Реала» ждет полный провал

Перес хочет, чтобы Рауль повторил тренерский путь Зидана. Легенду «Реала» ждет полный провал
Артем Мазилкин

31 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Испанец слишком мягкий и сладкий.

«Реал» подсматривает за «Барсой» и не комплексует. Сначала мадридцы научились побеждать без звонких покупок в межсезонье. А теперь Флорентино Перес увидел логику в приглашении на роль менеджера бывших звезд клуба. Результаты Зидана подтвердили жизнеспособность идеи. После ухода Зинедина президент «Мадрида» открыл целую теплицу по выращиванию коучей – на роли тренеров юношеских команд Флоро назначил Рауля и Хаби Алонсо, а на замену Зизу претендует Гути. Из этой тройки Рауль – самое слабое звено, но, по данным AS, Перес мечтает, что именно Гонсалес повторил тренерский путь Зидана. Очень зря.

Во-первых, талантливые от природы игроки не умеют тренировать. Марадона, Стоичков, Гуллит, Ван Бастен были артистами на поле, но в технической зоне переоделись в шутов. Поэтому коучами не стали и Пеле с Роналдо, а Месси гарантировал, что не полезет в школу тренеров. Проблема объясняется очень просто: невозможно научить таланту. Марадона никогда не поймет, почему долдоны, которых он тренирует, не повторяют того, что ему давалось легко. При этом лучшими коучами оказываются слабенькие игрочишки, защитники и вратари, либо бывшие переводчики известных специалистов.

Рауль – талант от природы. Великим его сделали инстинкты и интуиция. Зидан, наоборот, машина. Козырь Зизу – работоспособность: француз иногда терял пять кило веса за матч. Конечно, Зинедин тоже талантлив, как дьявол, но на первом месте у него мозг, у Рауля – сердце. Зидан спокойно растолкует все, что угодно, потому что понимает, как это работает – говорят, именно он руководил Францией на ЧМ-2006, а Доменеку футболисты кивали из вежливости. Рауль вряд ли объяснит, как он сотворил вот это чудо вместе с Роналдо.

Вторая причина, по которой Гонсалес никогда не повторит успехов французского напарника – кардинально разные характеры. Таким крутым Зизу делают жесткие решения, которые отсекают путь назад. Завершение карьеры после удара Матерацци, уход в тень на годы, отказ от места главного тренера «Бордо» ради «Кастильи», открытая симпатия к идейному врагу Гвардиоле, резкая перестройка «Реала» по ходу сезона – взвешенные, но тяжелые шаги, которые привели француза к девяти трофеям за 2,5 года. Отставка после победы в Лиге чемпионов – такое же решение, которое сжигает старые мосты и освобождает место новым. Поэтому Зидан не только талантливый в прошлом футболист, но и стратег, который знает, чего хочет и как этого добиться.

С другой стороны Рауль – отличный парень, но не босс. Вся его карьера напоминает сплав по течению. Ребенком он мечтал играть за «Атлетико» – пришлось идти в «Реал». Когда в 2009-м он мягкотело проиграл конкуренцию в «Реале», то предпочел уйти в «Шальке», в котором соперничества не было. При этом Моуринью предлагал Раулю остаться и выходить с лавки, ведь Жозе обожает работать с возрастными футболистами. После «Шальке» Гонсалес попробовал Катар и аналог ФНЛ в США. Плюшевый испанец часто сетовал, что мечтал закончить карьеру в «Реале», но ему не дали. Хотя все зависело от одного жесткого решения Рауля: останься и докажи, что еще крут, либо заканчивай пока ты в «Мадриде». Но вместо этого Гонсалес до 2015-го плыл по течению и обыгрывал кривоногих арабов и студентов в Штатах. Он переводил будильник на пять минут вперед, оттягивая конец карьеры. Зидан так не поступает.

Рауль и Вилья

Рауль и ВильяEurosport

Третья причина будущей неудачи вытекает из первых двух. В 2015-м Зидан несколько недель стажировался у Гвардиолы, француз долго изучал работу испанца, а в медиа постоянно хвалил принципиального врага «Реала». Даже в первые месяцы в роли босса «Мадрида» Зинедин безуспешно насаждал собственную версию тики-таки.

Работа с Хосепом – мечта не только для игроков. Ведь только его ассистенты рассматриваются как кандидаты на посты в топ-клубы (Виланова – «Барса», Артета – «Арсенал»).

Раулю невероятно повезло – они с Гвардиолой близкие друзья. Легендарные футболисты часто обедали вместе, когда Пеп тренировал «Барсу». Именно Гонсалес убедил кореша выбрать Бундеслигу вместо варианта с «Челси». Рауля в 2013-м называли одним из главных кандидатов в ассистенты Гвардиолы в «Баварии». Но легенда «Реала» отверг шанс, о котором мечтают все молодые тренеры мира. Вложению в собственное будущее Рауль предпочел еще два года бесперспективной возни за «Нью-Йорк Космос» во второй лиге США.

Рауль и Хосеп Гвардиола

Рауль и Хосеп ГвардиолаGetty Images

Зато Хаби Алонсо оценил прелесть работы с Пепом и называл его лучшим тренером в карьере. Гвардиола ответил тем же: «Хаби будет очень хорошим тренером. Мне нечему научить его». Летом 2018-го Рауль и Алонсо возглавили юношеские команды «Реала». В школу тренеров оба поступили в апреле. Хаби сел за парту спустя полгода после окончания карьеры, Рауль – через три года и только после звонка Переса. В очередной раз легенда «Реала» отдался течению. Чтобы повторить путь Зидана, Раулю пора грести.

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