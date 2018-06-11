Перес хочет, чтобы Рауль повторил тренерский путь Зидана. Легенду «Реала» ждет полный провал

«Реал» подсматривает за «Барсой» и не комплексует. Сначала мадридцы научились побеждать без звонких покупок в межсезонье. А теперь Флорентино Перес увидел логику в приглашении на роль менеджера бывших звезд клуба. Результаты Зидана подтвердили жизнеспособность идеи. После ухода Зинедина президент «Мадрида» открыл целую теплицу по выращиванию коучей – на роли тренеров юношеских команд Флоро назначил Рауля и Хаби Алонсо, а на замену Зизу претендует Гути. Из этой тройки Рауль – самое слабое звено, но, по данным AS, Перес мечтает, что именно Гонсалес повторил тренерский путь Зидана. Очень зря.

Во-первых, талантливые от природы игроки не умеют тренировать. Марадона, Стоичков, Гуллит, Ван Бастен были артистами на поле, но в технической зоне переоделись в шутов. Поэтому коучами не стали и Пеле с Роналдо, а Месси гарантировал, что не полезет в школу тренеров. Проблема объясняется очень просто: невозможно научить таланту. Марадона никогда не поймет, почему долдоны, которых он тренирует, не повторяют того, что ему давалось легко. При этом лучшими коучами оказываются слабенькие игрочишки, защитники и вратари, либо бывшие переводчики известных специалистов.

Рауль – талант от природы. Великим его сделали инстинкты и интуиция. Зидан, наоборот, машина. Козырь Зизу – работоспособность: француз иногда терял пять кило веса за матч. Конечно, Зинедин тоже талантлив, как дьявол, но на первом месте у него мозг, у Рауля – сердце. Зидан спокойно растолкует все, что угодно, потому что понимает, как это работает – говорят, именно он руководил Францией на ЧМ-2006, а Доменеку футболисты кивали из вежливости. Рауль вряд ли объяснит, как он сотворил вот это чудо вместе с Роналдо.

Вторая причина, по которой Гонсалес никогда не повторит успехов французского напарника – кардинально разные характеры. Таким крутым Зизу делают жесткие решения, которые отсекают путь назад. Завершение карьеры после удара Матерацци, уход в тень на годы, отказ от места главного тренера «Бордо» ради «Кастильи», открытая симпатия к идейному врагу Гвардиоле, резкая перестройка «Реала» по ходу сезона – взвешенные, но тяжелые шаги, которые привели француза к девяти трофеям за 2,5 года. Отставка после победы в Лиге чемпионов – такое же решение, которое сжигает старые мосты и освобождает место новым. Поэтому Зидан не только талантливый в прошлом футболист, но и стратег, который знает, чего хочет и как этого добиться.

С другой стороны Рауль – отличный парень, но не босс. Вся его карьера напоминает сплав по течению. Ребенком он мечтал играть за «Атлетико» – пришлось идти в «Реал». Когда в 2009-м он мягкотело проиграл конкуренцию в «Реале», то предпочел уйти в «Шальке», в котором соперничества не было. При этом Моуринью предлагал Раулю остаться и выходить с лавки, ведь Жозе обожает работать с возрастными футболистами. После «Шальке» Гонсалес попробовал Катар и аналог ФНЛ в США. Плюшевый испанец часто сетовал, что мечтал закончить карьеру в «Реале», но ему не дали. Хотя все зависело от одного жесткого решения Рауля: останься и докажи, что еще крут, либо заканчивай пока ты в «Мадриде». Но вместо этого Гонсалес до 2015-го плыл по течению и обыгрывал кривоногих арабов и студентов в Штатах. Он переводил будильник на пять минут вперед, оттягивая конец карьеры. Зидан так не поступает.

Рауль и ВильяEurosport

Третья причина будущей неудачи вытекает из первых двух. В 2015-м Зидан несколько недель стажировался у Гвардиолы, француз долго изучал работу испанца, а в медиа постоянно хвалил принципиального врага «Реала». Даже в первые месяцы в роли босса «Мадрида» Зинедин безуспешно насаждал собственную версию тики-таки.

Работа с Хосепом – мечта не только для игроков. Ведь только его ассистенты рассматриваются как кандидаты на посты в топ-клубы (Виланова – «Барса», Артета – «Арсенал»).

Раулю невероятно повезло – они с Гвардиолой близкие друзья. Легендарные футболисты часто обедали вместе, когда Пеп тренировал «Барсу». Именно Гонсалес убедил кореша выбрать Бундеслигу вместо варианта с «Челси». Рауля в 2013-м называли одним из главных кандидатов в ассистенты Гвардиолы в «Баварии». Но легенда «Реала» отверг шанс, о котором мечтают все молодые тренеры мира. Вложению в собственное будущее Рауль предпочел еще два года бесперспективной возни за «Нью-Йорк Космос» во второй лиге США.

Рауль и Хосеп ГвардиолаGetty Images

Зато Хаби Алонсо оценил прелесть работы с Пепом и называл его лучшим тренером в карьере. Гвардиола ответил тем же: «Хаби будет очень хорошим тренером. Мне нечему научить его». Летом 2018-го Рауль и Алонсо возглавили юношеские команды «Реала». В школу тренеров оба поступили в апреле. Хаби сел за парту спустя полгода после окончания карьеры, Рауль – через три года и только после звонка Переса. В очередной раз легенда «Реала» отдался течению. Чтобы повторить путь Зидана, Раулю пора грести.

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