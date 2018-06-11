SID
RMC Sport: экс-тренер «Зенита» и «Челси» Андре Виллаш-Боаш может возглавить «Реал»
Португалец сейчас свободен.
Мадридский «Реал» продолжает поиски нового главного тренера и заинтересовался кандидатурой португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша.
40-летний коуч, находящийся без работы после отставки из китайского «Шанхай Теллэйс», стал один из вариантов замены Зинедину Зидана, утверждает RMC Sport. Ранее Виллаш-Боаш взял паузу в карьере и выступил на «Дакаре».
- До китайского вояжа Боаш тренировал «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и «Зенит».
- Зинедин Зидан покинул мадридский клуб после победы в третьей Лиге чемпионов подряд.
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