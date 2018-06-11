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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас: «Думаю, Роналду останется в «Реале», а Гризманн – в «Атлетико»
Мужчина уверен, что этих ожидаемых трансферов не будет.
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что Криштиану Роналду и Антуан Гризманн останутся в своих клубах на новый сезон.
«Я думаю, Роналду останется в «Реале», а Гризманн – в «Атлетико». Вероятность ухода Криштиану я бы оценил в 4 или 5 по 10-балльной шкале. Но это не было бы столь драматичным для лиги. Мы становимся менее зависимыми от больших футболистов», – цитирует Тебаса Goal.
- Криштиану намекнул на возможный уход после победы в третьей подряд Лиге чемпионов.
- Гризманна переманивает «Барселона», француз обещал определиться с будущим до начала ЧМ-2018.
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