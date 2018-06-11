El Mundo Deportivo: Роналду отклонил новый контракт «Реала» с зарплатой в 25 миллионов евро в год

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отказался продлевать контракт с мадридским клубом, о чем сообщил через агента Жорже Мендеша.

«Мадрид» предложил португальцу улучшенное соглашение с зарплатой в 25 миллионов евро в год, но Рон хочет получать на 5 миллионов больше, сообщает El Mundo Deportivo.

Роналду пришел в «Реал» в 2009 году. И куда теперь, Криштиану?

За эти 9 лет он выиграл с командой 4 Лиги чемпионов, по 2 чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка Европы и ЧМ среди клубов.

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