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El Mundo Deportivo: Роналду отклонил новый контракт «Реала» с зарплатой в 25 миллионов евро в год
Криштиану хочет больше.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отказался продлевать контракт с мадридским клубом, о чем сообщил через агента Жорже Мендеша.
«Мадрид» предложил португальцу улучшенное соглашение с зарплатой в 25 миллионов евро в год, но Рон хочет получать на 5 миллионов больше, сообщает El Mundo Deportivo.
- Роналду пришел в «Реал» в 2009 году. И куда теперь, Криштиану?
- За эти 9 лет он выиграл с командой 4 Лиги чемпионов, по 2 чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка Европы и ЧМ среди клубов.
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