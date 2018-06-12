Getty Images
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Реал» после ЧМ-2018
Одной загадкой на лето меньше.
«Реал» объявил преемника Зинедина Зидана на посту главного тренера команды. По окончании ЧМ-2018 во главе мадридской команды встанет Хулен Лопетеги, который только в мае продлил контракт со сборной Испании до 2022 года.
Теперь Лопетеги связан контрактом с «Реалом» на три сезона, передает официальный сайт мадридского клуба.
- Лопетеги руководил «Кастильей» в 2008-09 годах, выигрывал со сборными Испании два юношеских (2011, 2012) и один молодежный (2013) Евро.
- Лопетеги возглавил сборную Испании после Евро-2016 и вывел ее на ЧМ-2018, опередив в отборочном турнире Италию.
- В «Реале» Хулен сменил Зидана, который выиграл с мадридцами три Лиги чемпионов подряд.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте