Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Реал» после ЧМ-2018

«Реал» объявил преемника Зинедина Зидана на посту главного тренера команды. По окончании ЧМ-2018 во главе мадридской команды встанет Хулен Лопетеги, который только в мае продлил контракт со сборной Испании до 2022 года.

Теперь Лопетеги связан контрактом с «Реалом» на три сезона, передает официальный сайт мадридского клуба.

Лопетеги руководил «Кастильей» в 2008-09 годах, выигрывал со сборными Испании два юношеских (2011, 2012) и один молодежный (2013) Евро.

Лопетеги возглавил сборную Испании после Евро-2016 и вывел ее на ЧМ-2018, опередив в отборочном турнире Италию.

В «Реале» Хулен сменил Зидана, который выиграл с мадридцами три Лиги чемпионов подряд.

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