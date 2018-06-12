Хулен Лопетеги в «Реале» – новый Рафа Бенитес. Перес опять рискует ради риска, но есть нюанс

Современная история «Реала» крайне наглядно демонстрирует, что к успеху этот клуб приводят лишь два типа тренеров: те, кто уже явился в Вальдебебас легендарным коучем (Моур, Анчи, Капелло), и те, кто прежде был иконой «Бернабеу» в качестве игрока (Зизу). Все бенитесы, пеллегрини, шустеры, рамосы и другие недозвездные варианты вроде Лушембургу – гарантированное дно без престижных титулов. Лопетеги – явно из этой же категории: дядя перспективен, но у него совсем нет ачивок с клубами.

Учитывая, что человек работал с «Порту» (две команды на весь чемпионат страны), бестрофейность настораживает. Вероятно, Перес подписал Хулена лишь из-за того, что тот а) в свое время отыграл за «Реал» целых три матча; б) потренировал «Кастилью» целый сезон; в) вроде бы неплохой тактик, которому давно пора реализовать потенциал с топ-клубом. Короче, почти тот же набор, что и у Бенитеса в 2015-м: если в жилах есть хотя бы нанолитр мадридской крови, значит, можно давать контракт.

Главная проблема Лопетеги – сборная Испании, с которой коуч уже приехал на ЧМ. Получается, он проведет несколько недель вне «Реала», хотя там срочно надо разруливать трансферные дела. Очевидно, Хулен либо будет решать все дистанционно (так себе план во время такого турнира), либо позволит Пересу самому кроить состав и комплектовать команду. Скорее всего, тренер остановится на втором сценарии, исходя из того, что у «Мадрида» при любом исходе грандиозная обойма – однозначно лучшая в его жизни.

Еще один судьбоносный и рискованный момент – выступление «фурии» в России. Полуфинал и выше – гарантированный авторитет в «Реале»: там с Хуленом уже придется считаться, а не ворчать, что при Зидане было лучше. Но непопадание в четверку на ЧМ – явный провал и подтверждение репутации серого тренера. С такими вводными повести за собой «Мадрид» будет безумно тяжело.

При этом в контракте «Реала» с Лопетеги есть и величие менеджмента «бланкос». Оно заключается в том, что о переговорах не узнала ни одна крыса – клуб просто взял и объявил фамилию нового тренера, пока в медиа мусолили фамилии Венгера, Почеттино и даже Виллаш-Боаша. Тут Пересу надо поаплодировать – он феноменально избежал утечек и фактически украл коуча у сборной, причем сразу после того, как тот подписал с ней новый договор. Просто браво!

Но еще круче, что, как и в кейсе Бенитеса, Флорентино заранее приготовил запасной вариант. Запомните: либо у Лопетеги все получится, либо президент, не дожидаясь конца сезона, выкинет его на мороз и сразу поставит Гути – пижона и гения, в котором Перес видит нового Зидана.

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