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«Атлетико» и «Монако» договорились о трансфере Тома Лемара
После такого усиления Антуан Гризманн передумает уходить.
«Атлетико» достиг принципиального соглашения с «Монако» о трансфере 22-летнего полузащитника Тома Лемара.
Сделка будет улажена в ближайшие дни, говорится в заявлениях клубов.
Как сообщает RMC Sport, сделка обойдется «индейцам» в 60 млн евро плюс бонусы, хотя изначально монегаски требовали 80 млн евро.
Ранее на Тома претендовали «Арсенал» и «Ливерпуль».
- 3 года назад покупка Лемара у «Кана» обошлась «Монако» в 1,25 млн евро.
- Лемар провел 38 официальных матчей в сезоне-2017/18, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.
- На счету Тома 12 игр и 3 мяча за сборную Франции.
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