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«Атлетико» и «Монако» договорились о трансфере Тома Лемара

«Атлетико» объявил о трансфере Лемара
Eurosport

1 час назад

После такого усиления Антуан Гризманн передумает уходить.

«Атлетико» достиг принципиального соглашения с «Монако» о трансфере 22-летнего полузащитника Тома Лемара.

Сделка будет улажена в ближайшие дни, говорится в заявлениях клубов.

Как сообщает RMC Sport, сделка обойдется «индейцам» в 60 млн евро плюс бонусы, хотя изначально монегаски требовали 80 млн евро.

Ранее на Тома претендовали «Арсенал» и «Ливерпуль».

  • 3 года назад покупка Лемара у «Кана» обошлась «Монако» в 1,25 млн евро.
  • Лемар провел 38 официальных матчей в сезоне-2017/18, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.
  • На счету Тома 12 игр и 3 мяча за сборную Франции.

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