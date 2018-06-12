«Реал» досрочно объявил о назначении Хулена Лопетеги из-за слива внутри сборной Испании

12 июня «Реал» объявил, что главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после ЧМ-2018 перейдет на работу в Мадрид. Причиной такой поспешности стал слив информации внутри национальной команды.

Первоначально, о грядущем назначении Лопетеги знали только шестеро футболистов сборной, представляющих «Реал». Позже информация дошла до одного игрока из другого клуба. Лопетеги, опасаясь распространения слухов, попросил «Реал» публично объявить о сделке, передает Radio Marca.

Пользователи твиттера сразу заподозрили этого футболиста не из «Реала».

22 мая Лопетеги продлил контракт со сборной Испании до 2020 года. Спустя неделю Зинедин Зидан неожиданно объявил об уходе из «Реала», и мадридцы занялись поисками нового коуча. По информации Marca, мадридцы заплатят 2 млн евро Королевской испанской футбольной федерации за выкуп Лопетеги.

На групповом этапе ЧМ-2018 Испания сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

В 2008-09 годах Лопетеги тренировал «Кастилью».

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