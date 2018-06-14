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Хулен Лопетеги: «Вчера был самый грустный день в моей жизни со времени смерти матери»

Лопетеги: «Вчера был самый грустный день в моей жизни со времени смерти матери»
Eurosport

45 мин. назад

Но теперь тренер счастлив.

Мадридский «Реал» провел пресс-конференцию, на которой представил нового главного тренера команды – Хулена Лопетеги.

«Вчера был самый грустный день в моей жизни после того, как умерла моя мама. Но сегодня – счастливейший день в моей жизни. Спасибо, президент Перес, спасибо, «Реал», за доверие и возложенную на меня ответственность», – сказал Лопетеги. После слов о смерти матери Хулен расплакался.

  • 13 июня Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до старта чемпионата мира.
  • 15 июня испанцы проведут первый матч на турнире – против сборной Португалии.

Лопетеги придет в «Реал» бестрофейной крысой. Так Перес запустил новую эпоху «галактикос»

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