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Флорентино Перес – о ситуации Хулена Лопетеги: «Сборная Испании проявила неуместную гордость»

Перес – о ситуации Лопетеги: «Сборная Испании проявила неуместную гордость»
Eurosport

39 мин. назад

Фло выиграл войну за коуча, но развалил «Красную фурию».

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал назначение Хулена Лопетеги главным тренером команды.

«То, что должно было быть нормальным процессом, превратилось в абсурдную ситуацию, полную неуместной гордости. Мы хотели объявить о назначении Хулена после чемпионата мира, но ряд обстоятельств вынудил нас поступить иначе.

Мы поступили прозрачно и объявили о назначении до чемпионата мира, чтобы избежать слухов, которые могли повлиять на нашу национальную сборную», – сказал Перес.

  • 12 июня «Реал» объявил о назначении Лопетеги.
  • 13 июня сборная Испании уволила коуча и назначила на его место Фернандо Йерро.

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