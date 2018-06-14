Флорентино Перес – о ситуации Хулена Лопетеги: «Сборная Испании проявила неуместную гордость»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал назначение Хулена Лопетеги главным тренером команды.

«То, что должно было быть нормальным процессом, превратилось в абсурдную ситуацию, полную неуместной гордости. Мы хотели объявить о назначении Хулена после чемпионата мира, но ряд обстоятельств вынудил нас поступить иначе.

Мы поступили прозрачно и объявили о назначении до чемпионата мира, чтобы избежать слухов, которые могли повлиять на нашу национальную сборную», – сказал Перес.

12 июня «Реал» объявил о назначении Лопетеги.

13 июня сборная Испании уволила коуча и назначила на его место Фернандо Йерро.

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