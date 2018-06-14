Антуан Гризманн объявил, что остается в «Атлетико»

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн не перейдет в «Барселону» или «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Гризманн выпустил видеоролик под названием «Решение», где объявил, что будет играть за «Атлетико» в сезоне-2018/19.

Многие пользователи твиттера задались вопросом: а зачем вообще был нужен этот ролик? «Так вы говорите, что Гризманн нанял кинокомпанию, чтобы снять часовое видео о своем будущем и просто сказал, что он остается там же, где и был?» – написал пользователь #TransferSzn.

В одном из моментов Гризманн обращается к своей сестре, которая объясняет ему, что может предложить «Барса». Затем Антуан обращается к своей девушке: «Что нам делать, детка?»

«Это абсурд. Если бы Луис Рубиалес был во главе «Атлетико», Гризманна уже сегодня ночью выставили бы на eBay», – написал аккаунт издания Sport Witness.

В прошедшем сезоне «Атлетико» занял второе место в чемпионате Испании и выиграл Лигу Европы.

Гризманн забил 2 мяча в финальном матче еврокубка против «Марселя» (3:0).

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