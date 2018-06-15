Руководство «Барселоны» раскритиковало Пике, чья компания сняла видеобращение Гризманна

В первый день ЧМ-2018 форвард сборной Франции Антуан Гризманн опубликовал ролик «Решение», в котором объявил о намерении остаться в «Атлетико».

Видео сняла компания Kosmos Studios, принадлежащая защитнику «Барселоны» Жерару Пике, а сам испанец поблагодарил Гризманна за съемки:

«Еще один способ увидеть жизнь футболиста и его сомнения при принятии самого важного решения в карьере. Спасибо компании Kosmos Studios и Антуану Гризманну за последние несколько недель.

Ты решил остаться в «Атлетико», и я надеюсь, что тебя ждет фантастический сезон», – написал Жерар.

Самого же Пике ждут неприятности. «Барселона» была главным претендентом на Гризманна, и руководство клуба, включая президента Бартомеу, считает, что Жерар пересек черту манерой презентации и публикации «Решения». В частности, Пике использовал эмоджи «попкорн» и «аплодисменты» в твите с видео, в котором публично отвергают «Барселону».

«Барселона» желала выкупить Гризманна за 100 млн евро.

15 июня Испания сыграет с Португалией на ЧМ-2018. За несколько дней до игры Пике получил травму на тренировке.

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