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Испанские налоговики оштрафовали Криштиану Роналду на 18,8 млн евро и выписали 2 года тюрьмы условно

Испанские налоговики оштрафовали Роналду на 18,8 млн евро и выписали 2 года тюрьмы условно
Eurosport

1 час назад

Обошлось без тюремной робы.

Налоговое управлением Испании наказало нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду за сокрытие доходов от использования имиджевых прав.

Криштиану признал четыре налоговых преступления, за каждое из которых получил по шесть месяцев условно, пишет El Mundo.

В прошлом году двухлетний условный срок за налоговые преступления получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

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