Испанские налоговики оштрафовали Криштиану Роналду на 18,8 млн евро и выписали 2 года тюрьмы условно

Налоговое управлением Испании наказало нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду за сокрытие доходов от использования имиджевых прав.

Криштиану признал четыре налоговых преступления, за каждое из которых получил по шесть месяцев условно, пишет El Mundo.

В прошлом году двухлетний условный срок за налоговые преступления получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Изначально обвинение требовало для Криштиану 8 лет тюрьмы и 28 миллионов евро штрафа.

В сезоне-2017/18 на счету Роналду 44 гола в 44 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Решай сам, на сколько оштрафовать Роналду, если он не забьет на ЧМ-2018.

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