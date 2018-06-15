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Испанские налоговики оштрафовали Криштиану Роналду на 18,8 млн евро и выписали 2 года тюрьмы условно
Обошлось без тюремной робы.
Налоговое управлением Испании наказало нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду за сокрытие доходов от использования имиджевых прав.
Криштиану признал четыре налоговых преступления, за каждое из которых получил по шесть месяцев условно, пишет El Mundo.
В прошлом году двухлетний условный срок за налоговые преступления получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
- Изначально обвинение требовало для Криштиану 8 лет тюрьмы и 28 миллионов евро штрафа.
- В сезоне-2017/18 на счету Роналду 44 гола в 44 матчах за «Реал» во всех турнирах.
- Решай сам, на сколько оштрафовать Роналду, если он не забьет на ЧМ-2018.
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