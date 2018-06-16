ESPN: Гарет Бэйл хочет остаться в «Реале» и проявить себя при Хулене Лопетеги

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл передумал уходить из «Реала». На его решение повлияла отставка Зинедина Зидана и приход Хулена Лопетеги.

Бэйл провел значительную часть сезона-2017/18 на скамейке, но перемены на тренерском мостике вселили в Гарета надежды, что при Лопетеги у него будет больше игрового времени.

Теперь Бэйл готов побороться за место в стартовом составе, сообщили ESPN источники, близкие к 28-летнему футболисту.

В сезоне-2017/18 Бэйл провел 39 матчей, в которых 26 раз выходил в старте, и забил 21 гол. Его дубль решил судьбу финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» (3:1).

Контракт Гарета рассчитан до лета 2022 года.

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