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Пике – о ролике Гризманна: «Удивлен, что в «Барселоне» усомнились в моей верности и любви к клубу»

Пике – о ролике Гризманна: «Удивлен, что в «Барселоне» усомнились в моей верности и любви к клубу»
Eurosport

2 ч. назад

Новый концепт порождает споры, считает Жерар.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, чья компания сняла ролик о решении Антуана Гризманна остаться в «Атлетико», ответил на критику.

«Меня удивила реакция некоторых представителей «Барселоны», которые усомнились в моей верности и любви к клубу.

Идея фильма родилась несколько месяцев назад. Я разговаривал с Гризманном и он сказал, что у него имеется вариант с «Барселоной». Я предложил ему снять видео. Получился бы хороший материал для людей, показывающий, как принимаются важные решения.

С того момента я никакого участия в съемках не принимал. Вчера утром мне позвонили и сказали, что видео выйдет вечером. И в конце он сказал, что остается. Мы не снимали две версии фильма. Не знаю, кто такое сказал. Это новый концепт, а все новое порождает споры.

Я разговаривал с президентом Бартомеу, он позвонил мне. Все нормально. Он расстроился, потому что думал, что Гризманн перейдет к нам. Но, в конце концов, «Барселона» больше любого футболиста», – цитирует Пике Marca.

  • «Барселона» желала выкупить Гризманна за 100 млн евро.
  • Испания сыграла вничью с Португалией в первом матче на ЧМ-2018 – 3:3.

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