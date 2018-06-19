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Антуан Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года
Главное, чтобы теперь не отчислили из сборной.
14 июня Антуан Гризманн объявил о решении остаться в «Атлетико», а уже спустя четыре дня француз продлил с «индейцами» договор.
Новый контракт Гризманна рассчитан до июня 2023 года. Вместе с Антуаном соглашение переподписал его соотечественник Лукас Эрнандес, связавший себя с «Атлетико» до 2024 года.
- В услугах Гризманна была заинтересована «Барселона», которая хотела выплатить отступные за футболиста в 100 млн евро.
- В настоящий момент Гризманн и Эрнандес выступают за сборную Франции в России.
- В первом матче французы победили Австралию (2:1), Гризманн отличился с пенальти.
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