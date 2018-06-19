Диего Коста – о том, что Антуан Гризманн продлил контракт: «Этому засранцу дали очень много денег»

Испанский форвард «Атлетико» Диего Коста прокомментировал факт, что его клуб продлил контракт с главной звездой – французом Антуаном Гризманном.

«Гризманн – мальчик с большим сердцем, который позволяет своим чувствам принимать решения за него. И, конечно, этому засранцу дали очень много денег», – пошутил Коста.

18 июня Гризманн подписал новое соглашение с «Атлетико», рассчитанное до 2023 года.

В минувшем сезоне Антуан в составе мадридцев выиграл Лигу Европы, забив два мяча в финале.

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