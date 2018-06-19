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Диего Коста – о том, что Антуан Гризманн продлил контракт: «Этому засранцу дали очень много денег»

Коста – о том, что Гризманн продлил контракт: «Этому засранцу дали очень много денег»
Eurosport

1 час назад

В «Барселоне» о таком не додумались.

Испанский форвард «Атлетико» Диего Коста прокомментировал факт, что его клуб продлил контракт с главной звездой – французом Антуаном Гризманном.

«Гризманн – мальчик с большим сердцем, который позволяет своим чувствам принимать решения за него. И, конечно, этому засранцу дали очень много денег», – пошутил Коста.

  • 18 июня Гризманн подписал новое соглашение с «Атлетико», рассчитанное до 2023 года.
  • В минувшем сезоне Антуан в составе мадридцев выиграл Лигу Европы, забив два мяча в финале.

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