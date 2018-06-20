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XSport: вратарь сборной Украины и «Зари» 21 июня перейдет в «Реал»

XSport: вратарь сборной Украины и «Зари» 21 июня перейдет в «Реал»
Eurosport

1 час назад

Внезапно.

19-летний голкипер луганской «Зари» и сборной Украины Андрей Лунин готовится к крупному карьерному шагу вперед.

21 июня украинец прибудет в Мадрид для подписания контракта с победителем Лиги чемпионов «Реалом», передает телеканал XSport со ссылкой на собственные источники. Представители клуба и футболиста уже достигли принципиальной договоренности.

Сообщается, что сделка обойдется «Реалу» в 9 млн евро.

  • Помимо «Реала» интерес к Лунину проявляли «Ливерпуль», «Наполи» и «Интер».
  • 23 марта Лунин дебютировал за взрослую сборную Украину в матче с Саудовской Аравией (1:1). В июне он сыграл с Албанией (4:1).

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