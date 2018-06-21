Агент Бэйла Барнетт: «Такой футболист, как Гарет, должен играть. Дело не в деньгах»

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал будущее валлийца в Мадриде.

«Я думаю, что мы поговорим с «Реалом» и посмотрим, к чему мы придем. Я думаю, что Гарет один из трех или четырех лучших игроков в мире. Такой футболист, как он, должен играть. Дело не в деньгах.

Он хочет выиграть «Золотой мяч», и это ему по силам. Я думаю, что он лучший британский футболист-легионер в истории. Гол в финале Лиги Чемпионов поднял к нему интерес. Но мы и так знали, насколько он хорош. Ему не нужно это доказывать.

Ему нравится в Испании. У него трое детей, он здесь очень счастлив. Но посмотрим: он должен играть в футбол. Как поклонник «Арсенала» я бы хотел, чтобы он играл там, но на это столько же шансов, сколько у меня полететь на Луну», – цитирует Барнетта Sky Sports.

На Бэйла претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Гарет перешел в мадридский клуб в 2013 году и выиграл с командой 12 трофеев, в том числе 4 Лиги чемпионов.

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