«Реал» подпишет контракт с двумя сыновьями Эйдура Гудьонсена. Один из них играл в «Барселоне»

Сыновья бывшего нападающего «Барселоны» Эйдура Гудьонсена начнут выступления за мадридский «Реал».

16-летний Андри перейдет из академии «Эспаньола», 12-летний Дениэл – из Ла Масии «Барселоны». Каталонцы тоже интересовались Андри, но предложение «сливочных» было привлекательнее. Теперь вся семья переедет в испанскую столицу, сообщает Marca.

Гудьонсен выступал за «Барсу» с 2006 по 2009 год.

В каталонском клубе он выиграл шесть трофеев, в том числе Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube