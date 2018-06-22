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«Реал» объявил о подписании вратаря «Зари» Андрея Лунина

«Реал» объявил о подписании Лунина
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 14 мин. назад

Из «Зари» в лучшую команду Европы.

19-летний вратарь сборной Украины и «Зари» Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 9 миллионов евро.

Контракт с молодым кипером подписан на шесть сезонов.

  • Помимо «Реала» интерес к Лунину проявляли «Ливерпуль», «Наполи» и «Интер». Как начнется его карьера в Королевском клубе?
  • 23 марта Лунин дебютировал за взрослую сборную Украину в матче с Саудовской Аравией (1:1). В июне он сыграл с Албанией (4:1).

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