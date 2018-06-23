Eurosport
«Реалу» больше не нужно соблазнять Давида де Хеа или Аллисона. Теперь в Мадриде есть Андрей Лунин
Покупка 19-летнего талантливого украинца закончит сразу несколько трансферных саг.
Стартовые матчи чемпионата мира еще раз напомнили Флорентину Пересу, что от добра добра не ищут. Президент «Реала» несколько лет гоняется за топовыми вратарями, хотя в рамке и так есть мощнейший кипер. Кейлор Навас пропустил в России уже три мяча, но выглядит на турнире значительно круче и убедительнее Давида де Хеа и Аллисона.
Иногда Навасу прилетает за мелкие оплошности, но Криштиану Роналду показал, что от ошибок не застрахован никто – даже вожделенный Де Хеа. А гол Стивена Цубера подтверждает гипотезу о том, что Аллисон будет хорош только в командах уровня «Ромы», где вратарь весь матч находится в тонусе. «Реалу» же нужен кипер, который держит концентрацию и справится с единственной плюхой за игру.
И за испанца, и за бразильца требуют очумелые деньги. Спускать средства на замену и так сильного вратаря – бредовая идея. Скорее всего, после ЧМ уйдет Роналду – Пересу нужно приберечь миллионы для покупки новой суперзвезды в атаку.
Кейлор НавасGetty Images
Флоро грамотно усилил вратарскую линию, подписав 19-летнего Андрея Лунина. Контракт рассчитан на шесть лет – по данным Marca, Люка Зидан уже отказался от конкуренции с украинцем и скоро уйдет из «Реала» вслед за батей. Это значит, что Лунин спокойно может стать вторым вратарем (Кико Касилья – так себе конкурент) и спокойно расти за спиной Наваса.
Икер Касильяс занял место в старте «бланкос» в 21 – у Лунина есть время, чтобы в ближайшие годы воспользоваться функциональным спадом костариканца и забрать футболку с первым номером. Подпирать Кейлора необязательно на тренировках: вариант с арендами никто не отменял. Ссылка в середняк Ла Лиги точно не навредит.
За вратаря «Зари» спорили топ-клубы со всей Европы. Интерес «Ливерпуля», «Интера» и «Наполи» не возник из воздуха, парень действительно наработал на приглашение в гранд. Ощутимый промоушн подарила Лига Европы: в групповом раунде «Заря» сенсационно победила «Атлетик» и «Герту», а Лунин после одного из туров даже попал в символическую сборную турнира.
При этом к 19 годам за плечами 50 матчей в украинском чемпионате – раннему дебюту способствовала тяжелая финансовая ситуация «Днепра», цвета которого Андрей защищал в сезоне-2016/17. Два года стабильной игровой практики на взрослом уровне привели к вызову в национальную команду. В марте Андрей Шевченко доверил тезке ворота в игре против Саудовской Аравии – сейчас Лунин официально самый молодой вратарь в истории сборной Украины.
Андрей не затянул с отъездом и сделал все правильно. Куча молодых футболистов откладывают трансфер в серьезный клуб и потом сгорают. Ближайший к Лунину пример – вратарь киевского «Динамо» Максим Коваль. Парень дебютировал за первую команду Киева в 17, признавался самым перспективным юниором Европы, висел на карандаше у «Арсенала», но дебютировал в топ-чемпионате лишь в 25 – аренду оформил «Депортиво». В первом же матче Коваль пропустил от «Эйбара» и заработал удаление еще до начала второго тайма. После такого перфоманса главный тренер «бело-голубых» Кларенс Зеедорф доверил украинцу ворота только один раз.
«Мне поступило три тысячи предложений, но Мадрид – моя давняя мечта, я пришел сюда не ради денег. Сейчас я не задумываюсь о борьбе за место в стартовом составе, а просто хочу пробыть здесь много лет и выиграть Лигу чемпионов», – Лунин рационально оценивает силы и надеется на лучшее. Многое будет зависеть от первого этапа предсезонки: Хулен Лопетеги просмотрит таланта вместе с другим молодым новичком – бразильцем Винисиусом Жуниором.
Любое решение тренера не поменяет позитивный настрой украинца. Главная команда и тренировки с Навасом – супер. Сезон в «Кастилье» – игровая практика и работа с Гути, который когда-то должен добраться до тренерского кресла на «Сантьяго Бернабеу». Аренда в пределах Ла Лиги – вообще отлично, потому что можно сэйвить на виду. Лунин болеет «Реалом» с детства, а значит имеет бешеную мотивацию. При таком раскладе всегда работают на максимуме, а полная отдача – уже путь к успеху.
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