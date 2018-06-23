«Реалу» больше не нужно соблазнять Давида де Хеа или Аллисона. Теперь в Мадриде есть Андрей Лунин

Стартовые матчи чемпионата мира еще раз напомнили Флорентину Пересу, что от добра добра не ищут. Президент «Реала» несколько лет гоняется за топовыми вратарями, хотя в рамке и так есть мощнейший кипер. Кейлор Навас пропустил в России уже три мяча, но выглядит на турнире значительно круче и убедительнее Давида де Хеа и Аллисона.

Иногда Навасу прилетает за мелкие оплошности, но Криштиану Роналду показал, что от ошибок не застрахован никто – даже вожделенный Де Хеа. А гол Стивена Цубера подтверждает гипотезу о том, что Аллисон будет хорош только в командах уровня «Ромы», где вратарь весь матч находится в тонусе. «Реалу» же нужен кипер, который держит концентрацию и справится с единственной плюхой за игру.

И за испанца, и за бразильца требуют очумелые деньги. Спускать средства на замену и так сильного вратаря – бредовая идея. Скорее всего, после ЧМ уйдет Роналду – Пересу нужно приберечь миллионы для покупки новой суперзвезды в атаку.

Кейлор НавасGetty Images

Флоро грамотно усилил вратарскую линию, подписав 19-летнего Андрея Лунина. Контракт рассчитан на шесть лет – по данным Marca, Люка Зидан уже отказался от конкуренции с украинцем и скоро уйдет из «Реала» вслед за батей. Это значит, что Лунин спокойно может стать вторым вратарем (Кико Касилья – так себе конкурент) и спокойно расти за спиной Наваса.

Икер Касильяс занял место в старте «бланкос» в 21 – у Лунина есть время, чтобы в ближайшие годы воспользоваться функциональным спадом костариканца и забрать футболку с первым номером. Подпирать Кейлора необязательно на тренировках: вариант с арендами никто не отменял. Ссылка в середняк Ла Лиги точно не навредит.

За вратаря «Зари» спорили топ-клубы со всей Европы. Интерес «Ливерпуля», «Интера» и «Наполи» не возник из воздуха, парень действительно наработал на приглашение в гранд. Ощутимый промоушн подарила Лига Европы: в групповом раунде «Заря» сенсационно победила «Атлетик» и «Герту», а Лунин после одного из туров даже попал в символическую сборную турнира.

При этом к 19 годам за плечами 50 матчей в украинском чемпионате – раннему дебюту способствовала тяжелая финансовая ситуация «Днепра», цвета которого Андрей защищал в сезоне-2016/17. Два года стабильной игровой практики на взрослом уровне привели к вызову в национальную команду. В марте Андрей Шевченко доверил тезке ворота в игре против Саудовской Аравии – сейчас Лунин официально самый молодой вратарь в истории сборной Украины.

Андрей не затянул с отъездом и сделал все правильно. Куча молодых футболистов откладывают трансфер в серьезный клуб и потом сгорают. Ближайший к Лунину пример – вратарь киевского «Динамо» Максим Коваль. Парень дебютировал за первую команду Киева в 17, признавался самым перспективным юниором Европы, висел на карандаше у «Арсенала», но дебютировал в топ-чемпионате лишь в 25 – аренду оформил «Депортиво». В первом же матче Коваль пропустил от «Эйбара» и заработал удаление еще до начала второго тайма. После такого перфоманса главный тренер «бело-голубых» Кларенс Зеедорф доверил украинцу ворота только один раз.

«Мне поступило три тысячи предложений, но Мадрид – моя давняя мечта, я пришел сюда не ради денег. Сейчас я не задумываюсь о борьбе за место в стартовом составе, а просто хочу пробыть здесь много лет и выиграть Лигу чемпионов», – Лунин рационально оценивает силы и надеется на лучшее. Многое будет зависеть от первого этапа предсезонки: Хулен Лопетеги просмотрит таланта вместе с другим молодым новичком – бразильцем Винисиусом Жуниором.

Любое решение тренера не поменяет позитивный настрой украинца. Главная команда и тренировки с Навасом – супер. Сезон в «Кастилье» – игровая практика и работа с Гути, который когда-то должен добраться до тренерского кресла на «Сантьяго Бернабеу». Аренда в пределах Ла Лиги – вообще отлично, потому что можно сэйвить на виду. Лунин болеет «Реалом» с детства, а значит имеет бешеную мотивацию. При таком раскладе всегда работают на максимуме, а полная отдача – уже путь к успеху.

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