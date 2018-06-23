Mundo Deportivo: «Ливерпуль» предложил 180 миллионов евро за полузащитника «Реала» Марко Асенсио

«Ливерпуль» сделал предложение «Реалу» о покупке полузащитника Марко Асенсио. «Красные» готовы выложить за испанца 180 миллионов евро.

Юрген Клопп является поклонником талантливого игрока и видит его в команде, но новый тренер «сливочных» Хуан Лопетеги не планирует отпускать 22-летнего футболиста, сообщает Mundo Deportivo.

Отступные по контракту Асенсио составляют 700 миллонов евро. Его контракт действует до 2023 года.

Марко в чемпионате Испании-2017/18 провел 32 матча, в которых забил 6 мячей и сделал 8 ассистов.

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