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Mundo Deportivo: «Ливерпуль» предложил 180 миллионов евро за полузащитника «Реала» Марко Асенсио

Mundo Deportivo: «Ливерпуль» предложил 180 миллионов евро за Асенсио
Eurosport

1 час назад

Но мадридский клуб не спешит продавать одного из любимчиков Фло Переса.

«Ливерпуль» сделал предложение «Реалу» о покупке полузащитника Марко Асенсио. «Красные» готовы выложить за испанца 180 миллионов евро.

Юрген Клопп является поклонником талантливого игрока и видит его в команде, но новый тренер «сливочных» Хуан Лопетеги не планирует отпускать 22-летнего футболиста, сообщает Mundo Deportivo.

  • Отступные по контракту Асенсио составляют 700 миллонов евро. Его контракт действует до 2023 года.
  • Марко в чемпионате Испании-2017/18 провел 32 матча, в которых забил 6 мячей и сделал 8 ассистов.

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