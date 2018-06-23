Матео Ковачич: «Думаю, что мне лучше перейти из «Реала» в другой клуб. Хочу играть в основе»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич заявил, что устал от роли скамеечника.

«Мне бы хотелось чаще играть в «Реале», потому что я люблю футбол и мне нравится быть на поле. Понимаю, трудно играть в основе «Мадрида», если ты очень молод. Понимаю ситуацию и думаю, что мне лучше перейти в другой клуб, где смогу регулярно играть в основе. Мне кажется, я получу такой шанс, и хочу этого прямо сейчас.

Все игроки «Реала» важны. Выходить в стартовом составе непросто в молодом возрасте, но без этого я никогда не раскрою свой потенциал. Конечно, я не рад, когда остаюсь в запасе. Я наслаждался этими тремя годами в Мадриде, выступая рядом с невероятными партнерами и выигрывая трофеи. Но я счастлив не до конца, потому что мой вклад в эти победы был неполным. Хочу это изменить.

Не знаю нового тренера, никогда не общался с ним. Обсудим с ним мое будущее. Я выступаю за «Реал» три года и играл не очень часто. Это повлияло на мой статус в сборной Хорватии. Мне не нравится это, так что нужно сменить команду. «Реал» – фантастический клуб с великими футболистами. Возможно, я просто слишком молод, чтобы играть здесь постоянно», – цитирует Ковачича Marca.

Ковачич провел 36 матчей во всех турнирах за «Реал» в сезоне-2017/18.

Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

Самый спортивный телеграм-канал