Marca: сумма отступных Матео Ковачича из «Реала» – 300 млн евро

Мадридский «Реал» не продаст хорватского полузащитника Матео Ковачича в другой клуб, несмотря на желание самого игрока сменить команду.

Ранее Ковачич заявил, что хочет покинуть «Реал» ради большего количества игровых минут. «Я выступаю за «Реал» три года и играл не очень часто. Это повлияло на мой статус в сборной Хорватии. Мне не нравится это, так что нужно сменить команду», – сказал игрок в интервью Marca.

Затем Marca сообщила, что в Мадриде не будут рассматривать предложения по Ковачичу, если потенциальный покупатель откажется целиком выплатить клаусулу футболиста – около 300 млн евро. Завышенная цена отпугнет другие клубы от идеи приобрести хорвата, чей контракт с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

Ковачич выступает за «Реал» с 2015 года.

В чемпионате Испании-2017/18 он провел 21 матч и отдал 3 голевых передачи.

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