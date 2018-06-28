Getty Images

OK Diario: Роналду договорился с «Реалом» о снижении суммы отступных с 1 млрд до 120 млн евро

OK Diario: Роналду договорился с «Реалом» о снижении суммы отступных с 1 млрд до 120 млн евро
Eurosport

46 мин. назад

Готовится к уходу?

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, возможно, начал процесс ухода из мадридского клуба.

Португалец договорился со «сливочными» о снижении суммы опции выкупа в контракте с 1 миллиарда до 120 миллионов евро. При этом первоначально клаусулу снизили до 400 миллионов евро. Опция не касается предложений других испанских клубов и «ПСЖ», сообщает OK Diario.

  • Роналду пришел в «Реал» в 2009 году.
  • За 9 лет он выиграл с командой 4 Лиги чемпионов, по 2 чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка Европы и ЧМ среди клубов.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии

04:02
Популярные видео
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
2 812 просмотров23 ч
XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике
3 288 просмотровВчера в 10:12
А еще вам может понравиться