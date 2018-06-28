OK Diario: Роналду договорился с «Реалом» о снижении суммы отступных с 1 млрд до 120 млн евро

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, возможно, начал процесс ухода из мадридского клуба.

Португалец договорился со «сливочными» о снижении суммы опции выкупа в контракте с 1 миллиарда до 120 миллионов евро. При этом первоначально клаусулу снизили до 400 миллионов евро. Опция не касается предложений других испанских клубов и «ПСЖ», сообщает OK Diario.

Роналду пришел в «Реал» в 2009 году.

За 9 лет он выиграл с командой 4 Лиги чемпионов, по 2 чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка Европы и ЧМ среди клубов.

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