Даниэль Карвахаль: «Если «Реал» нацелен на Неймара, мы попридержим для него шкафчик в раздевалке»

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль прокомментировал вопрос перехода Неймара в мадридский клуб.

«Я не знаю, был ли Неймар рожден для того, чтобы играть в Мадриде. Он один из лучших футболистов в мире, а «Реал» всегда хочет видеть таких игроков в своих рядах.

Если президент намерен подписать его, мы должны попридержать для него шкафчик в раздевалке», – сказал Карвахаль Cadena SER.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро. В этот раз трансфер бразильца может обойтись в 250 млн евро.

В 1/8 финала ЧМ-2018 Испания сыграет с Россией (1 июля, «Лужники»), а Бразилия – с Мексикой (2 июля, Самара).

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