«Считаю, что настало время начать новый этап в моей жизни». Прощальное письмо Криштиану Роналду

Форвард Криштиану Роналду написал прощальное письмо после ухода из «Реала».

«Годы, проведенные в «Реале», были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни. Я испытываю к этому клубу лишь огромную благодарность. Благодарю за любовь и дружелюбие, с которыми я здесь столкнулся.

Тем не менее, я считаю, что настало время начать новый этап в моей жизни, и поэтому я попросил клуб отпустить меня. Я чувствую, что это правильный шаг, и прошу всех, особенно фанатов «Реала», понять меня.

В течение девяти лет они были совершенно прекрасны. Это было уникальное время. Оно было захватывающим для меня, но в то же время сложным, так как с «Реала» всегда высокий спрос. Я уверен в том, что никогда не забуду то наслаждение, которое я испытывал, играя здесь.

У меня были потрясающие партнеры по команде как на поле, так и в раздевалке, я чувствую тепло поддержки со стороны огромного числа фанатов, и вместе мы выиграли 3 Лиги чемпионов подряд и 4 Лиги чемпионов за 5 лет. Кроме того, с помощью товарищей я преуспел на индивидуальном уровне. Я испытываю удовлетворение от того факта, что выиграл 4 «Золотых мяча» и 3 «Золотых бутсы». И все это за годы в этом крупнейшем и выдающемся клубе.

«Реал» покорил мое сердце и мою семью. Поэтому сейчас я больше, чем когда-либо, хочу сказать спасибо: спасибо клубу, президенту, директорам, моим коллегам, всем техническим работникам, врачам, физиотерапевтам и всем остальным невероятным людям, которые трудятся в «Реале» и неустанно работают над каждой деталью.

Еще раз говорю бесконечное спасибо нашим фанатам и, кроме того, выражаю благодарность испанской лиге. В течение этих 9 лет мне противостояли отличные игроки из других команд. Мое уважение и признание для всех них.

Я много размышлял и пришел к выводу, что настало время для нового цикла. Я ухожу, но всегда, где бы я ни был, буду считать форму «Реала» и «Сантьяго Бернабеу» своими.

Спасибо всем и, конечно, я скажу то же самое, что сказал, впервые оказавшись на нашем стадионе 9 лет назад: Hala Madrid!» – говорится в тексте письма.

«Ювентус» – четвертый клуб в карьере игрока. До «Реала» он выступал за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» заплатил за Криштиану 105 млн евро.

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