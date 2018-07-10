«Реал» заменит Роналду Кейном и еще 5 мыслей по трансферу Криштиану Роналду в «Ювентус»

Лучший спортсмен

На днях биограф Криштиану Гильем Балаге назвал португальца лучшим форвардом в истории. Это бред – Роналду больше, чем страйкер. Он идеальный спортсмен – отмороженный, самоотверженный, абсолютно безбашенный. В Китае он мог поднять заветный миллиард быстрее, чем получить его от Nike, но все равно поехал творить историю туда, где уже давным-давно ждут Кубка чемпионов.

Цель кажется призрачной и недостижимой, но Криш принял вызов и однозначно заслужил респекты. Опять же – это суперстремительный выход из зоны комфорта. Браво.

«Реал» наконец возьмет дорогого нападающего

Флорентино Перес поступил мудро: с одной стороны, уговорил Роналду остаться в прошлом сезоне (тот хотел свалить из-за налогов), с другой – вовремя продал приму в Турин. Теперь не надо будет торговаться за контракт, продолжительность договора и проценты за медиаправа – Криш и «Мадрид» расстались в идеальный момент, без скандалов, ультиматумов и шантажа. И, раз Роналду стал лучшим в истории клуба, «Реал» должен проводить его соответствующим образом.

Но главный вопрос звучит так: кого Перес возьмет на замену?

Скорее всего, монструозного Харри Кейна: давно известно, что Фло обожает подписывать звезд после крупных турниров. Британский киллер – неплохой выбор: жаль только, что из-за Дэна Леви трансферный сериал затянется ровно до дедлайна.

Харри КейнGetty Images

Бензема – аут

Карим был капореджиме при Криштиану: француз давно изжил себя как снайпер, превратившись в человека, который делает так, чтобы драгоценный Роналду чувствовал себя комфортно.

Теперь португальца нет, значит, можно продавать и Бензема. Главный претендент – «Наполи». Там Анчелотти уже потирает пухленькие ладошки, представляя, как сделает Карима героем «Сан-Паоло».

Модрич – новый Пике

«Не могу представить Роналду в футболке другого европейского клуба», – сказал недавно Лука Модрич. Лидеру хорватов не придется принимать препараты, чтобы прокачать воображение воображение – достаточно оплатить подписку на трансляции Серии А.

По эпичности прогноз Луки недалеко ушел от легендарного «Он остается» в исполнении Пике. Вывод: инсайды от футболистов – тот еще шлак, не надо им доверять.

Лука МодричGetty Images

Роналду получит «Золотой мяч»

Салах не вышел из группы, Месси снова без Кубка мира, а у Азара и Гризманна слабовато с клубными делами. Остается Роналду. Триумф в ЛЧ и хет-трик в ворота сборной Испании и так сделали Криша главным фаворитом в баттле за «Золотой мяч», но форвард явно хочет приблизить шансы к 100 процентам.

План очень простой: в первые недели Роналду в полосатой футболке будет магнитом за медиа и фанатов. Нужно бодро стартануть, накидать банок всяким сампдориям, сорвать бешеные аплодисменты, перебить пару рекордов, а потом сгонять в Париж за шестым «Золотым мячом».

В «Реале» так бы не получилось: к португальцу в Ла Лиге все давно привыкли и в последние годы уже почти не реагировали на его подвиги в локальном чемпе.

Криштиану РоналдуGetty Images

Четыре главные интриги после трансфера в «Юве»

Как выживет Лео без Криша?

Формально их битва завершена – Роналду перешел в другое измерение. Теперь есть два сценария: либо в распределение личных призов наконец впишутся другие крутаны (Мбаппе, Неймар, Де Брейне), либо глоры продолжат сравнивать Лионеля и Криштиану – уже заочно.

Чем будет заниматься Роналду в скучнейшем Турине?

Тухлый, унылый, небольшой город, в котором обожают «Торино» и презирают «Юве». Либо португальцу крайне быстро все надоест, либо он проникнется и полюбит Турин – как в свое время Манчестер.

Отдаст ли Куадрадо 7-й номер?

Колумбиец часто жонглирует цифрами на футболке – ему не привыкать. Он был 11-м, 16-м, да каким только не был. Впрочем, может и заупрямиться – тогда его, наверное, продадут.

От кого теперь избавится «Юве»?

Первый кандидат на выход – Игуаин. Можно поднять 60-70 млн евро (претендент – «Челси») и почти не уйти в минус с покупкой Роналду (100-105 млн). Еще один вариант – слить Дибалу, на которого тоже имеется стабильный спрос и офферы по 150 млн.

Но есть вероятность, что зажиревшие туринцы вообще сохранят всю атаку, чтобы реально разорвать всех в Лиге чемпионов-2018/19.

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