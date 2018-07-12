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«Барселона» приобрела защитника «Севильи» Клемана Ленгле за 40 миллионов евро
В подмогу к Месси и Ко.
«Барселона» объявила о трансфере защитника «Севильи» Клемана Ленгле. Игрок обошелся сине-гранатовым в 40 млн евро.
23-летний француз подписал контракт до 30 июня 2023 года с опцией выкупа в 300 млн евро.
- Ленгле отыграл в «Севилье» всего год – сезон-2017/18.
- Нервионцы платили за игрока «Нанси» менее 5 млн евро.
- Клеман выступал за все юношеские сборные Франции (от U-16 до U-21), но в основную команду не вызывался.
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