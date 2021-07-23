Юный болельщик «Барселоны» решил устроить нестандартный челлендж. Он посоревновался с экскаватором: попытался забить управляемой машинистом спецтехнике, стоящей на воротах.

В инстаграме появилось видео, как мальчик в футболке лидера испанского клуба Лионеля Месси наносит удары по воротам, защищаемым экскаватором. Но попытки не увенчались успехом: оказалось, что ковш обладает отменной реакцией.

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В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в Ла Лиге и уступила «Атлетико» с «Реалом».

Контракт с Лионелем Месси пока не продлен.

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