С момента отставки Роналда Кумана прошла неделя, но «Барселона» до сих пор не обзавелась новым главным тренером. В Каталонии ждут камбэка легенды – Хави Эрнандеса, который возглавляет «Аль-Садд».
Испанские медиа сообщали о скором назначении Хави как о свершившемся факте, но катарцы не горят желанием расставаться с успешным коучем, который выиграл с клубом семь трофеев.
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Что говорит «Аль-Садд»?
Чемпионат Испании
«Аль-Садд» не отпускает Хави в «Барсу». Заявление катарцев
Генеральный директор катарского клуба Турки Аль-Али выступил с коротким заявлением в среду, когда члены правления «Барселоны» отправились в Доху для встречи с представителями «Аль-Садда».
«Мы приветствуем делегацию руководства «Барселоны», мы ценим и уважаем это. С самого начала клуб четко прояснил свою позицию – мы намерены удержать нашего тренера Хави. Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона», – приводит слова Аль-Али официальный твиттер «Аль-Садда».
3 ноября команда Хави проводила ответственный матч Высшей лиги Катара с «Аль-Духайлем», который занимает вторую строчку в таблице, отставая от «Аль-Садда» на 3 очка. Команды сыграли вничью (3:3), и руководство катарцев согласилось возобновить переговоры с «Барсой».
Sport называет 4 ноября «Днем Х» в переговорах «Аль-Садда» и «Барселоны». В катарском клубе настаивали на том, чтобы Хави оставался на своем посту как минимум до игры с Аль-Духайлем». Поскольку матч уже сыгран, «Барса» и представители Хави надеются, что теперь руководство «Аль-Садда» согласится на расторжение контракта.
Вице-президент каталонцев Рафаэль Юсте и спортивный директор Матеу Алемани рассчитывают договориться с катарцами как можно быстрее – тогда они смогут официально объявить о назначении Хави Эрнандеса главным тренером «Барселоны» уже сегодня вечером.
Хави
Фото: Getty Images
Что говорит Хави?
«Барсе» не потребовалось много времени, чтобы договориться с Эрнандесом – бывший игрок каталонского клуба не скрывает, что настроен вернуться домой.
«Два клуба ведут переговоры. Я не могу много говорить об этом, но сохраняю позитивный настрой. Клубы должны прийти к соглашению – это вопрос здравого смысла. Оба клуба знают мою позицию, поэтому я надеюсь, что скоро все разрешится.
У меня огромное желание вернуться домой, надеюсь, это произойдет. Возвращение в «Барсу» было бы захватывающим шагом в моей карьере. Посмотрим, произойдет ли это в конечном итоге», – сказал Хави в интервью.
НАЗНАЧЕНИЕ ХАВИ В «БАРСУ» – ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ?
- Медиа активно обсуждают трансферные хотелки Хави после возвращения в «Барселону». Некоторые уже известны.
- Почему «Барса» так хочет именно Хави? Он одержим атакой и станет для каталонцев новым Пепом.
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Источник: Sport, официальный твиттер «Аль-Садда».
Чемпионат Испании
Хави одержим атакой. Он станет для «Барсы» новым Пепом
Чемпионат Испании
Хави дебютирует тренером «Барсы» в игре с «Сельтой» (Catalunya Ràdio)
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