Леванте
    -
    23:00
    09.11.18
    Сьюдад де Валенсия
    Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании • Тур 12
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      Онлайн
      Леванте - Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании - 9 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леванте – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 9 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пако Лопес или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леванте и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леванте и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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