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Валенсия - Барселона
Чемпионат Испании - 7 октября 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Барселона на Eurosport.ru! 7 октября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Валенсия и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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