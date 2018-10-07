Валенсия
    -
    21:45
    07.10.18
    Месталья
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 8
      КалендарьТаблица
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      Валенсия - Барселона
      Чемпионат Испании - 7 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Барселона на Eurosport.ru! 7 октября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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