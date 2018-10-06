Алавес
    -
    19:30
    06.10.18
    Мендисорроса
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 8
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Алавес - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 6 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 6 октября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Абелардо или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алавес и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алавес и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Реал» проиграл ЦСКА в Лиге чемпионов и не побеждал уже два тура в Примере. Нужно выправляться с «Алавесом».

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