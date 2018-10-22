Реал Сосьедад
    -
    22:00
    22.10.18
    Аноэта
    Жирона
      Чемпионат Испании • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Сосьедад - Жирона
      Чемпионат Испании - 22 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Жирона на Eurosport.ru! 22 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Асьер Гаритано Агирресабаль или Эусебио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Жирона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0