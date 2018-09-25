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Атлетико Мадрид - Уэска
Чемпионат Испании - 25 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Уэска на Eurosport.ru! 25 сентября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Лео Франко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Уэска и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Уэска, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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