Реал Сосьедад
    -
    22:00
    25.09.18
    Аноэта
    Райо Вальекано
      Чемпионат Испании • Тур 6
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      Реал Сосьедад - Райо Вальекано
      Чемпионат Испании - 25 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Райо Вальекано на Eurosport.ru! 25 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Асьер Гаритано Агирресабаль или Михел? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Райо Вальекано и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Райо Вальекано, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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