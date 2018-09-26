Севилья
    -
    23:00
    26.09.18
    Рамон Санчес Писхуан
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 6
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      Онлайн
      Севилья - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 26 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Севилья – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 26 сентября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пабло Мачин или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Севилья и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Промес все никак не выйдет в старте и не отметится результативным действием. Ждем его появления в основном составе с «Реалом»!

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