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Севилья - Реал Мадрид
Чемпионат Испании - 26 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Севилья – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 26 сентября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Пабло Мачин или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Севилья и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Промес все никак не выйдет в старте и не отметится результативным действием. Ждем его появления в основном составе с «Реалом»!