Реал Мадрид
    -
    21:45
    29.09.18
    Сантьяго Бернабеу
    Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 7
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      Онлайн
      Реал Мадрид - Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании - 29 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 29 сентября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Реал» проиграл «Атлетико» в Суперкубке УЕФА, а еще и крупно влетел «Севилье» на неделе. Нужно обыгрывать «индейцев», которые тоже буксуют на старте чемпионата.

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