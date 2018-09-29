Онлайн

Реал Сосьедад - Валенсия

Чемпионат Испании - 29 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Валенсия на Eurosport.ru! 29 сентября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Асьер Гаритано Агирресабаль или Марселино Гарсия Тораль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

